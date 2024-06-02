Erzurum'da Moda Tasarımı Mezuniyet Defilesinde Çocuk Gelinlere Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Erzurum'da Moda Tasarımı Mezuniyet Defilesinde Çocuk Gelinlere Dikkat Çekildi

Erzurum\'da Moda Tasarımı Mezuniyet Defilesinde Çocuk Gelinlere Dikkat Çekildi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin düzenlediği mezuniyet defilesinde, İranlı bir öğrenci tarafından tasarlanan 'çocuk gelin' kıyafetiyle toplumsal sorunlara dikkat çekildi. Ayda Heyderi adlı öğrenci, çocuk gelinlerin dünya genelinde bir sorun olduğunu vurgulayarak, çocukların çocukluklarını yaşamaları gerektiğini belirtti.

02.06.2024 09:43
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet defilesinde toplumsal sorunlara da dikkat çekildi. Bölümün İranlı öğrencisi Ayda Heyderi, defileye kafes içerisinde tasarladığı 'çocuk gelin' ile katıldı. Çocuk gelinlerin dünyanın sorunu olduğunu belirten Ayda Heyderi, "Çocuk, çocukluğunu yaşamalıdır. Onlar gelin olmak istemiyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, 'Bir Tasarım Masalı' ismini verdikleri defile için 65 kıyafet hazırladı. Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, koreografisini Ferhan Önal'ın yaptığı defilede toplumsal sorunlara dikkat çekmek amaçlandı. Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki defilede öğrenciler, tasarladıkları kıyafetlerle kadına şiddet, deprem, çocuk gelin, hayvana şiddet gibi konulara dikkat çekti. Defilede, Erzurum'un kadın kahramanlarından Kara Fatma'ya da yer verildi. 13 öğrencinin tasarladığı kıyafetleri 23 manken tanıttı.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi İranlı Ayda Heyderi, defileye çocuk gelinlere dikkat çekmek için tasarladığı gelinlikle katıldı. Defilede, bir elinde kitap, kucağında bebek ve üzerindeki kafesle çocuk gelin yer aldı. Tasarladığı gelinlikle ilgili bilgi veren Ayda Heyderi, "Çocuk, çocukluğunu yaşamalıdır. Bu konu beni çok etkiliyor. Çocuk, özgürlüğünü yaşayacak, kitabını okuyacak, dersine gidecek. Ama böyle olmuyor. Çocukları kandırıyorlar, sonra da 'kendileri istedi' diyorlar. Hayır kendileri istemiyor. Böyle kafese konuluyor ve hayatları mahvoluyor. Bu sorun sadece Türkiye ve İran'da değil dünyanın her yerinde var. Buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Küratörlüğünü yaptığı sergide öğrencilerin 2 yıl boyunca yaptıkları kıyafetleri sergilediklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, "Defilede sosyal konuları da gündeme taşımaya çalıştık. Arkadaşlarımız bu konuda farkındalık oluşturdu. Çocuk gelin gündemde olan bizim en çok etkilendiğimiz artık olmaması gereken bir sosyal sorunumuzdur. Bu yüzden defilemizin sonunda özellikle bu konuyu vurgulamak istedik. Çocuk geline son verilmesi adına böyle bir farkındalık yapmak istedik" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ Erzurum,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Moda Tasarımı Mezuniyet Defilesinde Çocuk Gelinlere Dikkat Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Moda Tasarımı Mezuniyet Defilesinde Çocuk Gelinlere Dikkat Çekildi - Son Dakika
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