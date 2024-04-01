Erzurum\'da Otizmli Çocuklar Spora Kazandırılıyor

Erzurum'da uzman fizyoterapist, hidroterapist ve hareket eğitmeninden kurulu "Dinamik Hareket Eğitim Merkezi"nde otizmli çocuklar spora kazandırılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcular yüzme antrenörü olan hidroterapist Muhammed Buğra Atmaca, uzman fizyoterapist eşi Şeyma, hareket eğitmeni kardeşleri Hilal ve Yunus Emre'yle yaklaşık 4 ay önce Erzurum Otizm Spor Kulübü Dinamik Hareket Eğitimi Merkezi'ni kurdu.
Merkezden yararlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcuları ile kentteki çoğu otizmli ve down sendromlu toplam 80 çocuk, davranış bozukluğu ve duyu eksikliği konularında hareket eğitimine tabi tutuluyor.
Uzman fizyoterapist tarafından güçlendirici fiziksel aktivitelerin ardından belirli seviyeye gelen çocuklar, daha sonra yeteneklerine göre yüzme, cimnastik, atletizm ve masa tenisi gibi branşlara yönlendirilip eğitiliyor.
Sporla sosyalleşen ve bazı branşlarda lisans alan çocukların milli takımlara kazandırılması hedefleniyor.
Hidroterapist Muhammed Buğra Atmaca, AA muhabirine, davranış bozukluklarının yanı sıra zihinsel ve fiziksel aktivitelerini geliştirmeleri için hareket eğitimi verdikleri çocukları yetenek taramasıyla atletizm, cimnastik ve yüzme gibi branşlara yönlendirdiklerini söyledi.
"Otizmli çocukların elinden tutmak istedik"
Merkezde çocukları spora teşvik ettiklerini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:
"Ailecek sporcu olduğumuz için böyle bir merkez kurup otizmli çocukların elinden tutmak istedik. Erzurum Otizm Derneği Başkanı Nazan Hanım (Nazan Yaşarbaş) da bize katıldı ve destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün özel sporcuları da burada eğitim alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ve şube müdürlerimize teşekkür ederiz. Burada sporla engellerin aşıldığını gördük."
Özel çocuklara merkezin kapsının açık olduğunu belirten Atmaca, 20 çocuğun lisanslı sporcu olduğunu söyledi.
Erzurum Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş da 10 yıldır otizmle ilgili farkındalık için çalıştıklarını, faaliyete giren merkezin özel çocukların topluma kazandırılmasına vesile olduğunu ifade etti.
Merkezle hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaşarbaş, "Hareket eğitiminde daha çok ilaçlar devre dışı kalıyor, çocuklar sporla sosyalleşiyor, bireysel ve aileyle yaşaması ve davranışsal problemler birebir gideriliyor. Hareket eğitimi çok önemli. Damdan düşen, damdan düşenin halini anlar. 19 yıldır otizmli çocuk annesiyim, büyük emekle evladımı topluma kazandırdım. Her zaman otizmli anne ve çocukların yanındayız." diye konuştu.
"Oğlumun özgüveni oldu, sosyalleşti"
Otizmli çocuk annesi Ayşegül Türkoğlu da merkezdeki eğitmenlere ve Yaşarbaş'a teşekkür ederek, "Oğlumda davranış bozukluğu vardı, bu merkez ve dernek sayesinde oğlum okula rahatça gidip geliyor. Oğlumun öz güveni oldu, dünyaya açıldı ve sosyalleşti. Hayalimiz milli sporcu olması." dedi.
İki oğlu otizmli olan Çiçek Kızıloğlu ise merkezin çok faydasını gördüklerini anlatarak, "Çocuklarım yüzme öğrendi, sporla hayata tutundu. Çocuklarım içine kapanıktı, şimdi çok iyiler. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Otizmli Taha Yasin Akpınar da merkezde yüzme sporuna yönlendirildiğini ve milli sporcu olmak istediğini kaydetti.
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