Erzurum\'da Sağanak Yağmur Hayatı Zorluyor

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Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra bazı iş yerlerinin önünde su birikintilerine neden oldu.

Hazırlıksız yağışa yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiye kullanarak korunmaya çalıştı.

Bazı yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.