Erzurum'da Terör Propagandası Gözaltı

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Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla M.G. ve F.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklandı, F.A. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.