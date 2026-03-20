Erzurum'da TIR Otobüse Çarptı: Şoför Yaralandı

ERZURUM'da TIR, kavşakta otobüsüne çarptı; kazada şoför yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Erzurum-Çat kara yolu Aziziye Kavşağı'nda meydana geldi. TIR, kavşakta otobüse çarparak sürükledi. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

