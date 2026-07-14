Erzurum'dan 33 Hafız Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'dan 33 Hafız Umreye Uğurlandı

Erzurum\'dan 33 Hafız Umreye Uğurlandı
14.07.2026 09:52
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33 hafız, başarıları nedeniyle umre ziyareti için Erzurum'dan dualarla uğurlandı.

ERZURUM'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 16'sı kız toplam 33 hafız, umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) öncülüğünde, hayırsever tur şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek 15 günlük Kabe yolculuğu öncesi hafızlar, dua ve ilahiler eşliğinde havalimanından uğurlandı.

Yaklaşık 3 yıl süren eğitimlerinin ardından girdikleri sınavı başarıyla geçerek hafız olmaya hak kazanan 33 öğrenci, umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Hafızlar için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Programa hafızlar, aileleri ve eğitmenleri katıldı. Hafızların salavatlarla yürüdüğü törende daha sonra kurs hocaları ilahiler seslendirdi, İsmail Tataroğlu gazel okudu. Veysel Karani Camisi İmam Hatibi Necmettin Baysal'ın yaptığı duanın ardından aileleri ile vedalaşan hafızlar, duygusal anlar yaşadı. Daha sonra pasaport kuyruğuna giren hafızlar, aileleri tarafından uğurlandı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Ailesinden ilk kez birinin kutsal topraklara gittiğini belirten Abdulsamed Başçı (12), "Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Hafızlığımı bitirdim, hafız oldum. Sınavı kazandım. Allah herkese nasip etsin inşallah. Büyüklerimden hiç kimse gidememişti, bana nasip oldu. Allah herkese nasip etsin, inşallah onlar da gider" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Erzurum Şube Başkanı Muhammed Erkam Koç ise "Tur şirketlerimizin desteğiyle 16'sı kız 17'si erkek hafız öğrencimizi ücretsiz olarak Kabe yolculuğuna çıkarmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız, hafızlığını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ruhen Kabe yolculuğuna çıkarmak ve memleketimizde hafızlığa teşvik etmektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'dan 33 Hafız Umreye Uğurlandı - Son Dakika

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