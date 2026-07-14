Erzurum Ormanları Yangına Dirençli Hale Geliyor

Erzurum'da ormanlık alanlar, bakım ve seyreltme çalışmalarıyla yangın, kar, rüzgar ve zararlı durumlara karşı daha dirençli hale getiriliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ormanlarda bakım, ferahlandırma ve seyreltme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezine yakın, yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki Abdurrahman Gazi bölgesindeki ekoturizm alanında çalışma yapan ekipler, kar ve rüzgardan zarar gören ağaçları belirleyerek dijital barkodlu ağaç takip sistemi ORKOD'a kaydediyor ve damgalıyor. Böylece kesilen ağaçlar, üretim sahasından son kullanıcıya kadar elektronik ortamda izlenebiliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, gazetecilere, bakım çalışmalarının temelinde ekosistem tabanlı fonksiyonel amenajman ve orman yetiştirme planları olduğunu söyledi.

Planların 20 yıllık yapılıp 10 yılda bir güncellendiğini belirten Karakurt, "Orman bakımsız kalırsa güçlü olanlar daha fazla çap ve boy artımı yapar bazıları da daha ince ve az boylu olur. Buradaki amacımız bakımlarını yaparak, ferahlandırarak, seyrelterek ormanın rüzgara, kara ve biyotik faktörlere özellikle de böceklere karşı direncini geliştirmek." dedi.

"Ormanlarımızı yangına daha dirençli hale getirmiş olacağız"

Karakurt, ağaçların bakımlarının ardından dirençlerinin yükselmesini takip edeceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Abdurrahman Gazi'nin üst kısmında yer alan bu bölmeler 6 adet. 2023'te bu bölmelerde kardan ve rüzgardan dolayı zarar söz konusu oldu, 1100 metreküp olağanüstü bir hasılat ortaya çıktı. Ormanların devamını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 6 numaralı bölmede bakım damgalarımızı gerçekleştirdik. 800 metreküp kesim yapacağız, üreticilerimize sahaları teslim ettik, inşallah bu hafta içerisinde üretime başlayacaklar.

Orman yangınlarının bakımlı sahalarda daha yavaş seyrettiğini görüyoruz ama bu ve (6 numaralı bölme) benzeri ormanlarda rüzgarın şiddetine göre yangının alttan sırta çıkması 15 dakikayı bulur. Rüzgarın şiddetine göre yangın çok hızlı hareket sağlar. Buradaki bakım çalışmalarını yaptıktan sonra ormanlarımızı yangına daha dirençli hale getirmiş olacağız."

Karakurt, 30 orman işçisi ile 6 arazözü batı illerindeki olası yangınlar için Bolu'ya gönderdiklerini ve personelin yaklaşık 40 gün orada kalacağını bildirdi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını dile getiren Karakurt, "Yağışlar otları da beraberinde getiriyor, sararmaya başladıktan sonra bu bölgede daha dikkatli olmamız gerekecek. 1075 orman köyünü şeflerimiz, muhafaza memurlarımızla gezerek gerekli eğitimleri verdik. Özellikle arıcı ve çobanlar bu konuda uyarılıp eğitildi." ifadelerini kullandı.