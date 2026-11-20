Erzurum'da tartışma kavgaya döndü: Bagajdan av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkarıp vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracının bagajını açan şahıs, kadınların çığlıkları arasında av tüfeği ve kamp sandalyesini rakibine art arda indirdi. Bir başka kişinin de bıçakla yürüdüğü olay, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Erzurum'da kavga eden kişilerden biri, diğerine av tüfeği ve kamp sandalyesini sopa gibi kullanarak vurdu.
BAGAJDAN AV TÜFEĞİ VE KAMP SANDALYESİ ÇIKARDI
Olay, öğleden sonra Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 2 kişi, öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya tutuşan taraflardan biri, aracının bagajından av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkardı. Tüfeği ateşlemesinden korkan kadınların çığlıkları arasında öfkeli şahıs, kavga ettiği kişiye tüfek ve kamp sandalyesiyle art arda vurdu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR
Darp edilen kişi tüfeği tutmaya çalışırken, üçüncü bir kişi de elindeki bıçakla onun üzerine yürüdü. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği olayda, taraflar kavgayı bırakarak hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip uzaklaştı.
Kaynak: DHA
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