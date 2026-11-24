Erzurum Palandöken'de TOKİ konutunun 7. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 7 katlı TOKİ konutunun üst katındaki pencereden dengesini kaybederek düşen 73 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Erzurum'da 7. kattaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 7 katlı TOKİ konutunun üst katında ikamet eden Necati Ok (73) dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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