Erzurum'da polis ekipleri, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kırsal mahallelerdeki öğrencilerle spor ve sosyal etkinliklerde bir araya gelerek gönül köprüleri kuruyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Futbol, voleybol, bilek güreşi ve ip çekme gibi aktivitelerle çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayan polisler, öğrencilere farklı spor branşlarını da tanıtıyor. Etkinliklerde öğrencilere kışlık ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye eden polisler, çocuklarla gönül köprüleri kuruyor.

Polis ekipleri, etkinliklerle çocuklarda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, terör ve yasa dışı yapıların amaçlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 200 faaliyet yapan ve 105 bin kişiye ulaşan ekipler, son olarak Tekman ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi sakinleri ve çocuklarıyla buluştu.

"Amacımız devlet vatandaş bütünleşmesinin sağlanması"

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, AA muhabirine, devletin ülkenin her köşesindeki vatandaşına ulaşıp her türlü ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Süreç kapsamında yapılan etkinliklerin anlamlı olduğunu belirten Demirkol, "Amacımız devlet vatandaş bütünleşmesinin sağlanması. Geçmiş dönemlerde terörün pençesi altında kalan bu coğrafyada bugün böyle güzel etkinlikler yapıldığını görmek bizleri memnun ediyor. Süreci başlatan Cumhurbaşkanımıza ve takipçisi olan büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Zafer Gökcan ise öğrencilere ulaşmak için yüzlerce kilometre yol katettiklerini anlattı.

Vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade eden Gökcan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımalarını güçlendirmek, vatandaşlarımızla gönül bağımızı pekiştirmek, özellikle gençlerimizi sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturmak amacıyla ilimizin farklı ilçelerinde sportif faaliyetler yapıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' yalnızca güvenliğin sağlanması değil, vatandaşımızın güvende hissetmesi, devletine güven duyması ve geleceğe umutla bakmasıdır. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olmaya, sahada varlığını hissettirmeye ve huzur ortamını kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Süreç başladığı günden itibaren yaklaşık 200 faaliyette 105 bin vatandaşımıza ulaşıp süreç ve illegal yapıların amaçları hakkında bilgilendirdik. Terörsüz Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

"Devletin varlığı 'Terörsüz Türkiye' sürecinin devam ettiği hissediliyor"

Çevirme Mahallesi sakinlerinden İsmail Eğriçayır da polislerin piknik organizasyonu düzenlediğini belirterek, "Devletin varlığı, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin devam ettiği hissediliyor. Herkes huzur içerisinde yaşayabilmek için elini taşın altına koyarak bu süreci destekliyor. İnşallah bu süreç güzel şekilde sonuçlanır. Süreçten memnunuz, huzur içinde yaşanabilmesi için herkesin mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ömer Özün de polislerin gelmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Çocuklar etkinliklerden keyif aldılar. Süreçten memnunuz, umarız böyle devam eder." diye konuştu.