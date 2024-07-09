Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı

Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi'ndeki derelerde taşkın meydana geldi.
Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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