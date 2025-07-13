Esat Kabaklı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde konser verdi

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Esat Kabaklı konseri düzenlendi.

Sanatçı Esat Kabaklı, şehitler anısına verdiği konserde vatan, millet ve bayrak temalı türkülerini seslendirirken, seyirciler de eşlik etti.

Kabaklı, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konserin kendisi için çok şey ifade ettiğini belirterek "Bu millet 15 Temmuz'la birlikte gayriözgürlükçü hareketlere karşı dik durmayı öğrendi." dedi.

15 Temmuz'un milletin direniş iradesini yeniden ortaya koyduğunu kaydeden Kabaklı, "Bu halk, bu millet özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu gösterdi. Artık bu ülkede kafasına göre darbe yapmak isteyen kimseye geçit yok. Millet bunu öğretti." ifadelerini kullandı.

Kabaklı, "Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nde 7 eserim çalınıyor. Bu benim için büyük bir gurur ve parayla ölçülecek bir şey değil." diye konuştu.

Eserlerinin yıllardır asker uğurlamalarında, meydanlarda ve törenlerde dinlendiğini söyleyen Kabaklı, "Sizin türkülerinizle büyüdük" diyen gençleri çok duyduğunu ifade etti.