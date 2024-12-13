Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artırımı - Son Dakika
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Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artırımı

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak projeyi açıkladı.

13.12.2024 12:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırma çalışmalarında sona geldiklerini bildirerek, "Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkartacak üçüncü pist ile yeni kule ve hizmet binalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda kapasite artırımı amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Havalimanının artan yolcu ve uçak trafiğine rahat şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla iki etap olarak başlattıkları modernizasyon projesinin ilk etabında sona geldiklerini aktaran Uraloğlu, "Birinci etap kapsamındaki çalışmalarda yüzde 98 fiziki ilerleme sağladık. Havalimanımız çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilecek. Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkartacak üçüncü pist ile yeni kule ve hizmet binalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz. Yeni pistimizi şerit çalışmaları ve düzenleme işlerinden sonra hizmete hazır hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üçüncü pist, teknik blok, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele İstasyonu, DHMİ özel maksatlı araç garaj ve uçuş kontrol hangarı binası, ısı merkezi ve su deposu, uçak atık su arıtma tesisi, özel aydınlatma sistemleri bakım binası, kargo gelişim alanları, kargo apronu, bağlantı taksi yolları, gümrük müdürlüğü binası ve otoparklarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz."

Terminal binası genişleyecek

Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla hava yolu halkın yolu oldu. Vatandaşlarımız yolculuklarında hava yolunu daha sık tercih etmeye başladı. Biz de bir taraftan yeni havalimanları yapmayı sürdürürken bir taraftan da mevcut havalimanlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmeye devam ediyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı kapsamında başlayacağımız ikinci etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verebilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artırımı - Son Dakika

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