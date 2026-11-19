Esenler’de gece saatlerinde balkondan silah sesleri duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, uzun süren bir ikna görüşmesi yaptı. Polis ve çocuklarının çabasıyla olay hasarsız şekilde sonuçlandı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİTTİ

18 Kasım Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Menderes Mahallesi’nde, bölgede devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, bir kişinin balkondan havaya ateş açtığı ve silahla kendine zarar vermek istediği ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine gitti.

POLİS İKNA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Selim O. (46) ile iletişime geçti. Ekipler, Selim O.’nun sakinleşmesi ve silahı bırakması için ikna çalışması başlattı.

ÇOCUKLARI DA İKNA ÇABASINA KATILDI

Selim O.’nun çocukları B.O. ve S.O.’nun da katıldığı ikna çabaları uzun süre sonunda sonuç verdi. Selim O., ruhsatsız tabancasını ve bıçağını balkondan sarkıttığı bir sepete koyarak polise teslim etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ekiplere teslim olan Selim O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.