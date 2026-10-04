Esenler'de iki yön tabelasını deviren damperi açık hafriyat kamyonunun şoförü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de iki yön tabelasını deviren damperi açık hafriyat kamyonunun şoförü kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler\'de iki yön tabelasını deviren damperi açık hafriyat kamyonunun şoförü kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Metris Kavşağı'nda saat 10.30 sıralarında damperi açık hafriyat kamyonu iki yön tabelasını devirdi. Şoför olay yerinden kaçarken yol bir süre trafiğe kapatıldı, polis kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

ESENLER'de damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu, yol üzerindeki yön tabelalarına çarparak devirdi. Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatılırken devrilen tabelalar nedeniyle bölgede trafikte yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Esenler Metris Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, damperi açık şekilde ilerlemeye başladı. Açık damper, yoldaki yön tabelasına çarptı. Buna rağmen durmayan kamyon şoförü, kısa süre sonra ikinci yön tabelasına da çarparak devrilmesine neden oldu.

YOL KAPANDI, ŞOFÖR KAÇTI

İki tabelanın devrilmesinin ardından kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen tabelalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin tabelaları kaldırıp temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
OtomobilEsenlerGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:02:58. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler'de iki yön tabelasını deviren damperi açık hafriyat kamyonunun şoförü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei