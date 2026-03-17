Esenler'de Şoföre Saldıran Sürücüye Cezai İşlem
Esenler'de Şoföre Saldıran Sürücüye Cezai İşlem

17.03.2026 16:53
Esenler'de İETT otobüsüne yumruk atan sürücüye 180 bin lira ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu.

Esenler'de İETT otobüsünün camına yumruk atan ve şoföre hakaret eden sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir caddede otomobil sürücüsünün İETT otobüsüne yumruk attığı ve şoföre hakaretlerde bulunduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında trafikte tartışma yaşandığı, aracından inen sürücünün İETT şoförüne tehditler savurup otobüsün camına yumruk attığı, İETT şoförünün de bu anları cep telefonuyla kaydettiği anlaşıldı.

Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü C.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü C.K.'ya 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

C.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

