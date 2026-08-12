Esenler'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Esenler'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Esenler\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Esenler'de makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, iki otomobile çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti.

ESENLER'de makas atarak ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç seyir halindeki iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen Özcan Çakır idaresindeki 34 HJA 550 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A. idaresindeki 34 PUE 509 plakalı otomobil ile Muhammet K.'nin kontrolündeki 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan kazada araçlarda bulunan Furkan A. ile diğer araç sürücüleri Bayram A., Muhammet K. ve yolculardan Harun K. ile Miraç A. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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