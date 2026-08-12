Esenler'de makas atan sürücü öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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Esenler'de makas atan sürücü öldü, 5 yaralı

Esenler\'de makas atan sürücü öldü, 5 yaralı
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Esenler'de makas atarak ilerleyen hafif ticari araç iki otomobile çarptı; sürücü Özcan Çakır hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çakır'ın aracı eniştesinden habersiz aldığı ve cenazesinin ikindi namazında defnedileceği öğrenildi.

ESENLER'de makas atarak ilerlediği iddia edilen hafif ticari aracın 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Özcan Çakır'ın, hafif ticari aracı eniştesinden habersiz aldığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çakır'ın cenazesinin, Esenler'de ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen Özcan Çakır yönetimindeki 34 HJA 550 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Bayram A. yönetimindeki 34 PUE 509 plakalı otomobil ile Muhammet K. kontrolündeki 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Furkan A. ile otomobil sürücüleri Bayram A. ve Muhammet K. ile yolcular Harun K. ve Miraç A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAKIR'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Özcan Çakır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Çakır'ın cenazesinin, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Fatma Hatun Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

'HABERİM OLMADAN ARACIMI ALMIŞ'

Özcan Çakır'ın eniştesi Ayhan Kuru, Çakır'ın aracı kendisinden habersiz aldığını belirterek, "Dün saat 19.00 gibi benim yanımdaydı. Bizim düğün telaşımız var, çeyiz serdik. Kayınçom o sırada eve geldi, beraber kahve içtik. Benim yapılacak işlerim vardı. Kayınçom, 'Ben gidiyorum' dedi ve çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sonra oğluma bir telefon geldi. Arayan da yanındaki yeğenimdi. 'Yetiş abi, kaza yaptık. Çok fena kaza yaptık' dedi. Ben önce kazanın benim arabamla olduğunu bile bilmiyordum. Sonra olay yerine gittik. Polisler beni olay yerine almadı. Ölümlü kaza olduğu için içeri sokmadılar. Kayınçom, benim haberim olmadan anahtarımı alıp aracımı götürmüş. Ben kaza anında arabamın olmadığını öğrendim. Kazadan sonra yeğenime sordum. 'Beni almaya geldi. Dönerken de arabaya çarptık, araba yuvarlandı' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de makas atan sürücü öldü, 5 yaralı - Son Dakika

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