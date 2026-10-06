Esenler'de kasten öldürme dahil 5 suçtan aranan şüpheli çatıda yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de kasten öldürme dahil 5 suçtan aranan şüpheli çatıda yakalandı

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Esenler'de kasten öldürme dahil 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, çatı katında düzenlenen operasyonda yan binanın çatısına atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı. İkamette 18 suç kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı; tabanca, fişek ve dokümanlar ele geçirildi.

5 suçtan aranan İ.Ş.'nin Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Operasyon sırasında çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

POLİS SAKLANDIĞI ADRESİ TESPİT ETTİ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan İ.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklandığı bilgisine ulaştı. İ.Ş.'nin arandığı dosyalarda "kasten öldürme"nin de aralarında bulunduğu 5 ayrı suçun yer aldığı belirtildi.  Polis ekipleri adresin belirlenmesinin ardından şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

POLİSİ GÖRÜNCE YAN BİNANIN ÇATISINA ATLADI

Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan İ.Ş., bu kez çatılardan kaçmayı denedi. Şüpheli, bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın çatısına atlayarak polis ekiplerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak İ.Ş.'nin kaçış girişimi sonuç vermedi. Yan binanın çatısına atladığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

AYNI EVDE BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon İ.Ş.'nin yakalanmasıyla sona ermedi. Polis ekipleri şüphelinin saklandığı ikamette bulunan A.B. hakkında da inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde A.B.'nin 18 suç kaydının bulunduğu ve farklı suçlardan arandığı belirlendi. A.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVDE SİLAH VE FİŞEK BULUNDU

Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği dairede yaptığı aramada tabanca, fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken gözaltına alınan İ.Ş. ve A.B. emniyete götürüldü. Her iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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