Esenlik AŞ'den Darbeye İlişkin Açıklama
Esenlik AŞ'den Darbeye İlişkin Açıklama

15.03.2026 22:22
Esenlik AŞ, eğitim kurumundaki darp olayının kendileriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik AŞ, Malatya'da özel bir eğitim kurumunun müdür yardımcısının darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kentte öğrenci, eğitimci ve veli arasında yaşanan olaya ilişkin çeşitli yorumların yer alması üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

Yaşanan olayın Esenlik AŞ ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenlik AŞ yüzlerce çalışanı, yüz binlerce vatandaşımıza dokunan hizmet ağı ve yıllardır bu şehre sunduğu katkılarla Malatya'nın önemli bir değeri olmuştur. Kurumların bireysel iddialar ve henüz yargı süreci tamamlanmamış olaylar üzerinden art niyetle hedef haline getirilmesini, Malatya'mızda kurumsal güveni zedeleyen bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu olayla ilgili başlatılan idari ve hukuki süreç, ilgili merciler tarafından yürütülmektedir. Hukukun vereceği karar hepimiz için bağlayıcı ve belirleyici olacaktır. Bu nedenle, doğruluğu kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumları yıpratabilecek yanlı ve tek taraflı yorumlardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır."

Gelinen aşamada sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için söz konusu olayda, aynı zamanda öğrenci velisi olan şirketimiz Genel Müdürü Veysel Tay, çocuğu, ailesi ve kurumumuzun daha fazla yıpranmaması maksadıyla istifa dilekçesini tarafımıza sunmuştur. Bu çerçevede kurum içi tahkikatın ve yasal süreçlerin hassasiyetle takip edilerek konunun değerlendirileceğini belirtmek isteriz."

Açıklamada, hukuki süreçleri etkilemeye yönelik iyi niyetten uzak, yanlı yaklaşım ve tutumlardan kaçınılmasının, tüm tarafların uyması gereken yasal ve etik bir zorunluluk olduğu, şehrin kurumları, eğitim camiası ve tüm paydaşlarıyla bu anlayışı korumak ve yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi.

Esenlik AŞ'den yapılan açıklamada, ilgili tüm tarafların sağduyu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
