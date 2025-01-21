Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İhaleye Fesat Karıştırma Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İhaleye Fesat Karıştırma Suçlamasıyla Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasının ardından 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. Özer, hakkındaki iddiaları reddederek, ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını savundu. CHP'li Özgür Karabat, durumu eleştirerek önceki dosyaların geçersiz olduğunu öne sürdü.

21.01.2025 00:06  Güncelleme: 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi. Özer, ifadesinde iddiaları kabul etmezken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tutuklu Özer için tekrar tutuklanma çabasını, "Bunun anlamı şu, önceki dosyalar boş demek ki... Terör soruşturması boşa çıkmış demektir" ifadeleriyle yorumladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla ifade verdi. Özer ifadesinde hakkındaki iddaları reddederek şöyle konuştu:

"İddiaları kabul etmiyorum. Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır. Dosyaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim. Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum ve bu şahsı tanımıyorum. Bu süreçte ismini basından öğrendim. İlk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt'un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı. Benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim. "Temizyurt Esenyurt" isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da Kaymakam Bey yaptı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ümit Özdağ'ı bekleyen Zafer partililere destek için gittiği Emniyet önünde katıldığı canlı yayında "Ahmet Özer zaten tutuklu ama başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklama kararı almak üzere buraya getirmişler. Tutuklama bir tedbirse fiilen uyguluyorsunuz. Böyle anlamsız baskılarla sindirmelerle nereye kadar gidebileceklerini merak ediyorum. Başka bir soruşturmadan tutuklama kararı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun anlamı şu, önceki dosyalar boş demekki. Terör soruşturması boşa çıkmış demektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Özgür Karabat, Ahmet Özer, Esenyurt, Belediye, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İhaleye Fesat Karıştırma Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İhaleye Fesat Karıştırma Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.