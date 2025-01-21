Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İhaleye Fesat Karıştırma Suçlamasıyla Tutuklandı

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(ANKARA) - Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi. Özer, ifadesinde iddiaları kabul etmezken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tutuklu Özer için tekrar tutuklanma çabasını, "Bunun anlamı şu, önceki dosyalar boş demek ki... Terör soruşturması boşa çıkmış demektir" ifadeleriyle yorumladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla ifade verdi. Özer ifadesinde hakkındaki iddaları reddederek şöyle konuştu:

"İddiaları kabul etmiyorum. Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır. Dosyaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim. Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum ve bu şahsı tanımıyorum. Bu süreçte ismini basından öğrendim. İlk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt'taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt'un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı. Benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim. "Temizyurt Esenyurt" isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da Kaymakam Bey yaptı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ümit Özdağ'ı bekleyen Zafer partililere destek için gittiği Emniyet önünde katıldığı canlı yayında "Ahmet Özer zaten tutuklu ama başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklama kararı almak üzere buraya getirmişler. Tutuklama bir tedbirse fiilen uyguluyorsunuz. Böyle anlamsız baskılarla sindirmelerle nereye kadar gidebileceklerini merak ediyorum. Başka bir soruşturmadan tutuklama kararı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun anlamı şu, önceki dosyalar boş demekki. Terör soruşturması boşa çıkmış demektir." şeklinde konuştu.