Esenyurt Belediyesi'nden Atık Yağlara Ödüllü Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Atık Yağlara Ödüllü Geri Dönüşüm Projesi

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Esenyurt Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde 5 litre atık yağ toplayan vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor. Bu uygulamayla çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

16.09.2024 10:15  Güncelleme: 11:57
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi "Sıfır Atık" projesi kapsamında başlattığı çalışmayla, 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

Esenyurt Belediyesi, bitkisel atık yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Sıfır Atık projesi kapsamında başlattığı çalışma ile lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar toplanarak, vatandaşlara sıvı deterjan hediye ediliyor. Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan veriyor. Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen yurttaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları teslim etmek için Belediye'nin '444 0 411' numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık yağları toplayarak geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.

"Çevreye bir katkımız oluyor"

Belediye Başkanı Ahmet Özer'e çevreci ve duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Meltem Şafak Yücel, "Çevre kirliliği için atık yağlarımızın lavabolara dökülmemesi gerekiyor. Sularımızı korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için bunu yapmak zorundayız. Belediyemize de böyle bir hizmet sağladığı için çok teşekkür ederiz. Ben mümkün olduğunca toplayarak belediyemize teslim ediyorum. Geri dönüşüm olarak kullanılıyor" dedi. Sezen Yaşakan ise şöyle konuştu: "Esenyurt Belediyesine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de atık yağlarımı sürekli Belediyemize veriyorum. Arıyorum, hemen gelip alıyorlar. Çevreye bir katkımız oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden Atık Yağlara Ödüllü Geri Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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