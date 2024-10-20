Esenyurt Belediyesi'nden Mobil Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Mobil Sağlık Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi, hastaneye gidemeyen vatandaşlar için 'Mobil Sağlık Tarama Aracı' ile sağlık hizmetleri sunmaya başladı. Tansiyon ve şeker ölçümü gibi işlemler ile diyetisyen desteği sağlanacak.

20.10.2024 16:35  Güncelleme: 21:13
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, "Mobil Sağlık Tarama Aracı" ile hizmet vermeye başladı. Hastaneye ve sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşlar, tansiyon, şeker ölçümü, diyetisyen desteği ve fizik tedavi gibi işlemlerini belediyenin mobil sağlık aracı ile yapabilecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından açılışı gerçekleşen mobil sağlık aracı, her gün belirlenen noktalarda vatandaşlara hizmet verecek. Belediye bünyesinde görev yapan sağlık ekiplerinin yer aldığı araçta tansiyon ve şeker ölçümü, diyetisyen danışmana yer alacak.

Hizmetle ilgili düşüncelerini aktaran Başkan Özer, "Esenyurt olarak bir aileyiz, sevinçte ve kederde hep birlikteyiz. Birimiz açsa, hepimiz açız. Sadece kendi gemimizi kurtarmakla kalmamalı, yanımızdaki, arkamızdaki insanlara da yardım elimizi uzatmalıyız. Sağlıkta, eğitimde ve sosyal yardımlarda bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada gezici sağlık hizmetini başlattık ve halkımıza bu hizmeti ulaştırmak için çalışıyoruz. Adım adım bir model örüyor ve mutlu bir Esenyurt yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

"İlerleyen dönemde bu projeyi daha da büyüteceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Özer, amaçlarının sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet sunmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Danışman, diyetisyen, fizyoterapist ve hemşire arkadaşlarımız burada, halkımıza çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor. Şeker ölçümünden başlayarak fizyoterapi, diyabet ve diyet gibi koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sağlıyoruz. Amacımız, sağlık kurumlarına ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunmak. Gezici sağlık hizmetlerimizle her gün farklı bir yerde, her hafta başka bir mahallede bu hizmetleri halkımıza ulaştıracağız ve ilerleyen dönemde bu projeyi daha da büyüteceğiz. Broşürümüzde de belirttiğimiz gibi, bireysel psikoterapi, duyu bütünleme, grup terapisi, zihinsel engeller, dil ve konuşma terapisi, özel öğrenme güçlüğü, okul destek eğitimi, psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi gibi hizmetler sunuyoruz. Diyetisyenlerimiz; kilo, sağlıklı beslenme ve insülin direnci gibi konularda danışmanlık veriyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında pansuman, enjeksiyon, serum ve psikolojik destek de sağlıyoruz. Ayrıca, kemoterapi tedavisi gören hastalarımız için ambulans ve hasta nakil aracı hizmeti sunuyoruz. Engelli kardeşlerimiz için kişisel bakım, sanat ve bilim atölyeleri, asansörlü hasta nakil aracı hizmeti, evde fizik tedavi ve yaşlı-engelli ev temizliği gibi hizmetler de sunuyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak, temel mottomuz 'Sağlıklı Esenyurt, Güçlü Esenyurt'. Şimdi de 'Sağlıklı Esenyurt' için bu hizmeti başlattık ve devam ettiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden Mobil Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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