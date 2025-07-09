Esenyurt'ta Ağaçlara Teke Böceği İlaçlaması

Esenyurt belediyesi, ilçenin doğal dokusunu ve yeşil alanlarını tehdit eden teke böceğiyle mücadele kapsamında ağaçlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağaçların sağlığını tehdit eden ve zamanla kurumalara neden olabilen teke böceğine karşı yapılan ilaçlama çalışmalarıyla doğal denge gözetilerek yeşil alanlar güvence altına alınıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince özellikle park, cadde ve sokaklardaki ağaçlara yapılan ilaçlama çalışması, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek şekilde, uzman ekipler tarafından yürütülüyor.

Vatandaşlar da ağaçlarda zararlı böcek ya da hastalık belirtisi gördüklerinde belediyeye bildirimde bulunabiliyor.