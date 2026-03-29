Esenyurt\'ta Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

ESENYURT'ta hareket halindeki halk otobüsüne tutunan 2 çocuk hayatını tehlikeye attı. Bir başka olayda ise, kamyonun arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Her iki olay da Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İki patenli çocuk Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkardı.Diğer olayda ise iki çocuk hareket halindeki bir kamyona tırmanarak bir süre yolculuk yaptı.Bu sırada görüntüyü çeken sürücü ise çocukların durumunu fark ederek uyarıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.