Drift Yapan Sürücüye 34 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 34 bin 303 lira ceza kesilip ehliyetine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Küçük Ayazma Caddesi'nde drift yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüyü yakalamak için çalışma yaptı.
İlçede, 7 Eylül'de, 06 AF 1878 plakalı aracıyla drift yapan sürücünün S.D. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücüye toplam 34 bin 303 lira ceza kesildi, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
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