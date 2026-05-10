Esenyurt\'ta Fabrika Yangını

Esenyurt'ta poşet üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde poşet üretimi yapılan 6 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında binada hasar oluştu.
