Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenkent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen 34 CYK 782 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı,
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, Bahçeşehir istikametinde yoğunluk oluştu.
Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Otomobilde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?