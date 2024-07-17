Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Esenyurt\'ta Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Esenyurt'ta bulunan bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda restoranın önünden geçen bir kişi hayatını kaybetti. Şüpheli veya şüpheliler olay yerine motosikletle gelerek ateş açtıktan sonra kaçtı. Yabancı uyruklu kişi ise saldırı sırasında vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayda restorana ve park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

17.07.2024 00:57
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Esenyurt'ta önünden geçtiği restorana silahla ateş açılması sonucu vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Doğan Araslı Bulvarı'na motosiketle gelen şüpheli veya şüpheliler, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.

İncelemede, restorana 4, park halindeki 2 araca da birer kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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