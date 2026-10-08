Esenyurt'ta restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

Esenyurt'ta restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.