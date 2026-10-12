Esenyurt'ta savrulan otomobil börekçiye girdi, içerideki müşteri yarasız atlattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta savrulan otomobil börekçiye girdi, içerideki müşteri yarasız atlattı

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Esenyurt\'ta savrulan otomobil börekçiye girdi, içerideki müşteri yarasız atlattı
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil börekçi dükkanına girdi; içerideki müşteri kazayı yarasız atlattı, ölen ya da yaralanan olmadı.

ESENYURT'ta kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil börekçi dükkanına girdi. İçeride börek yiyen bir müşterinin kazayı şans eseri yarasız atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 61 AAV 706 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki börekçi dükkanına girdi.Kaza sırasında dükkanda oturan bir müşteri büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, dükkanda ve araçlarda hasar meydana geldi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU; DÜKKANA GİRDİ

Yaşanan sıra dışı kaza çevredeki dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarpması, savrulan otomobilin börekçiye girmesi ve dükkandaki müşterinin kazayı ucuz atlatarak yaşadığı panik anları görülüyor. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıEsenyurtGüvenlikGüncelKozaSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta savrulan otomobil börekçiye girdi, içerideki müşteri yarasız atlattı - Son Dakika
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