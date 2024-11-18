Esenyurt\'ta Tekstil Atölyesinde Yangın

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Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın ilk iki katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri iş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yangının çıktığı binaya bitişik olan 5 ayrı binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve olay yerindeki sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor.