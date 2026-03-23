Esenyurt\'ta Ticari Araç Yangını

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Ispartakule ayrımında seyreden hafif ticari aracın motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler nedeniyle sürücü aracını durdurup araçtan indi. Bu sırada yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari araçta çıkan yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Araç yoğunluğunun oluştuğu yolda, yanan hafif ticari aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının trafik akışı normale döndü. Yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.