Esenyurt\'ta Yangın Paniği

Esenyurt'ta, binanın çatısında başlayıp bitişiğindeki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultaniye Mahallesi 625 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki 2 binanın da çatısına sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatı kısımlarında hasar oluştu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?