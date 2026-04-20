Esenyurt\'ta Yangın Paniği

Esenyurt'ta, binanın çatısında başlayıp bitişiğindeki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultaniye Mahallesi 625 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki 2 binanın da çatısına sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatı kısımlarında hasar oluştu.