Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki tahrip olan yolların onarımı için çalışmaların devam ettiğini belirtti. 14 bin ton asfalt döküldüğünü ve 70 caddenin asfaltlanacağını söyleyen Özer, hedeflerinin temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt olduğunu ifade etti.

28.05.2024 12:59
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(İSTANBUL)- Esenyurt'ta parke ve asfalt yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Özer, "İlçemizdeki tahrip olan yollar tespit edilerek onarımları yapılıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 14 bin ton asfalt döktük. 70 caddemizi de boydan boya asfaltlayacağız. Hedefimiz temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Fatih Mahallesi 937. Sokak'ta yürütülen parke yol çalışmasında incelemelerde bulundu. Başkan Özer, ekiplerle birlikte iş makinesi ile yolları düzenlerken, parke taşlarının yola yerleştirilmesine yardım etti. Faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Özer, "Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Bu doğrultuda halkımıza gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"Esenyurt, hizmete doyacak"

Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt için çalıştıklarının altını çizen Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Fen işleri Müdürlüğü'müz, cadde ve sokakları parke taşı ile donatıyor. Parke çalışmalarının yanı sıra asfalt yol çalışmaları da yapıyoruz. Şimdiye kadar 40 günde 14 bin ton asfalt yol yaptık. 70 caddemizi boydan boya asfaltlayacağız. Bunun yanı sıra parke taşları döşüyoruz, boyama işlemleri yapıyoruz. Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Dolayısıyla bir tarafta altyapı ve üstyapı hizmetlerine hız veriyoruz diğer tarafta da Esenyurt'u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getiriyoruz. Esenyurt'umuz bizi takip etsin. Onlar bizi sevdi, kucakladı, bağrına bastı. Bizim de görevimiz bundan sonra onlara gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet etmektir. Allah'ın izniyle Esenyurt hizmete doyacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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