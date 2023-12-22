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Esenyurt ve Bahçelievler'de 12 Milyon 800 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt ve Bahçelievler'de 12 Milyon 800 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Esenyurt ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca kaçak ilaç imalathanesinde çok sayıda ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Beş şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt ve Bahçelievler\'de 12 Milyon 800 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
22.12.2023 - 11:43,
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Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL İl Jandarma ekipleri, Esenyurt ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Esenyurt ve Bahçelievler'de uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı ihbarıyla harekete geçen ekipler, belirlenen adresleri 6 aylık teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan takipte bir depoda üretimi resmi makamların iznine bağlı, satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen yeşil reçete ile verilen hapların ve uyuşturucu maddelerin üretimi ve depolanmasının yapıldığı belirlendi. Uyuşturucu maddelerin İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'ye dağıtıldığını tespit etti.

İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI

Jandarma ekipleri uyuşturucu madde yapımında kullanılan ilaçların yapıldığı imalathaneye jandarma köpekleri 'Pati ve Atlas' ile baskın yaptı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 250 milyon lira değerinde 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Ayrıca kaçak ilaç imalathanesinde çok sayıda üretimi resmi makamların iznine bağlı satışı yetkili tabip tarafından yapılan, uyuşturucu madde etkili, yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilaç, basım makineleri, uyuşturucu ilaç hammaddesi, ilaç ambalajları ile ilaç kutuları bulundu. Operasyonda M.G., Ö.F.G., S.M.G., A.Y. ve G.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt ve Bahçelievler'de 12 Milyon 800 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt ve Bahçelievler'de 12 Milyon 800 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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