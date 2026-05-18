Eşinden Gasbettiği Paraya 3 Yıl Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşinden Gasbettiği Paraya 3 Yıl Ceza

18.05.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıçam'da eşinin cep telefonunu ve parasını gasbeden E.G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık E.G. ile müşteki karısı L.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında 11 Mart'ta E.G'nin karısı L.G'den arkadaşını arama bahanesiyle istediği cep telefonunu vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını belirtti.

Savcı, tartışmada E.G'nin eşini öldürmekle tehdit edip cep telefonunu ve üzerinde bulunan 200 avroyu zorla alıp motosikletle evden kaçtığını bildirerek, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.G. suçsuz olduğunu belirterek, "Olay günü eşimden bana ait olan telefonu istedim. Kendisi telefonu vermeyince de zorla elinden aldım. Sinirlenerek telefonu kırdım. L.G'yi darbetmedim. Buna rağmen soruşturma aşamasında L.G'ye 200 avrosunu verip yeni bir cep telefonu aldım. Zararını giderdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki L.G. de zararının giderildiğini belirterek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, kovuşturma başlamadan önce müştekinin zararının giderdiğini dikkate alarak "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinden Gasbettiği Paraya 3 Yıl Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: Eşinden Gasbettiği Paraya 3 Yıl Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.