Eşinden Gasbettiği Paraya 3 Yıl Ceza

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık E.G. ile müşteki karısı L.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında 11 Mart'ta E.G'nin karısı L.G'den arkadaşını arama bahanesiyle istediği cep telefonunu vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını belirtti.

Savcı, tartışmada E.G'nin eşini öldürmekle tehdit edip cep telefonunu ve üzerinde bulunan 200 avroyu zorla alıp motosikletle evden kaçtığını bildirerek, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.G. suçsuz olduğunu belirterek, "Olay günü eşimden bana ait olan telefonu istedim. Kendisi telefonu vermeyince de zorla elinden aldım. Sinirlenerek telefonu kırdım. L.G'yi darbetmedim. Buna rağmen soruşturma aşamasında L.G'ye 200 avrosunu verip yeni bir cep telefonu aldım. Zararını giderdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki L.G. de zararının giderildiğini belirterek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, kovuşturma başlamadan önce müştekinin zararının giderdiğini dikkate alarak "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tahliyesine karar verdi.