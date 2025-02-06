Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Hakkında İddianame Hazırlandı

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Hakkında İddianame Hazırlandı

Ataşehir Belediye Başkanlığı döneminde ruhsata aykırı yapıları yıkmadığı iddia edilen Battal İlgezdi ve 8 kişi hakkında, 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ceza talebi 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişiyor.

06.02.2025 14:36  Güncelleme: 14:39
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Ataşehir Belediye Başkanlığı döneminde, ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı öne sürülen Battal İlgezdi hakkında, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede İlgezdi ve 8 şüpheli hakkında 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, imar projelerine aykırı olan yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, ilçece kanuna aykırı yapılan projeler olduğu, bu yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları uygulamadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 görevli hakkında soruşturma izni verildi. Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği iddianamede anlatıldı. İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, mimari proje ve imara aykırı yapıların ortadan kaldırılmamasına ve böylece kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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