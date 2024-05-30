Eski Başbakan İmran Han, şiddet olaylarıyla ilgili davada aklanıyor

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Pakistan'da mahkeme, 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasından sonra meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili 2 davada eski Başbakan İmran Han'ı akladı.

Geo News televizyonundaki habere göre mahkeme, 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasından sonra meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili Han'a karşı açılan 2 davaya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) kurucusu Han'a karşı açılan bu davalarda "yeterli delil bulunmaması" nedeniyle beraat talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.

???????Ravalpindi şehrindeki Adiala Cezaevi'nde tutuklu olan Han ve aralarında PTI liderlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, Mayıs 2023'teki şiddet olaylarıyla ilgili davalarda çeşitli suçlamalarla yüzleşiyor.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Han 9 Mayıs 2023'te, başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.

Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı.

12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla serbest bırakılan Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.