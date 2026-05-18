Tepebaşı'nda Melih Savaş İçin Anma Töreni

(ESKİŞEHİR) - Eski Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, vefatının beşinci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı bölgesine çok emeği vardır. Bugün onu çok arıyoruz" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı iken 17 Mayıs 2021'de yaşamını yitiren Melih Savaş, vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra Melih Savaş'ın eşi Kadriye Savaş ile ailesi, başkan yardımcıları ve Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Savaş için edilen duanın ardından konuşan Ataç, "Uzun yıllar beraber çalıştık. Tepebaşı bölgesine çok emeği vardır. Gerçekten çok farklı bir insandı. Bugün onu çok arıyoruz. Işıklar içinde, nur içinde uyusun" dedi.

Melih Savaş'ın eşi Kadriye Savaş da düzenlenen tören ve destekleri için Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Anma etkinliği, Savaş'ın mezarına karanfiller bırakılması ile sona erdi.