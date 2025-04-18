Eski Belediye Başkanı Rüşvetten Tahliye Edildi - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Rüşvetten Tahliye Edildi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, eski Bağlar Belediye Başkanı'nın rüşvet suçundan tahliyesine karar verdi.

18.04.2025 16:03
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Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç'ın, "rüşvet almaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yerel mahkemenin kararını yerinde bularak tahliyelerine karar verdi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç "rüşvet almaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı, eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl hakkında ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı avukatları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık ve mağdur avukatları, kararın istinaf edilmesi için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine başvuruda bulundu.

Kararı değerlendiren 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak Beyoğlu ve Kılıç'ın, tutuklulukta geçirdikleri süre, tutuklamanın esasen bir ceza değil tedbir olarak düzenlenmiş olmasına ve ileride bir hak kaybına yol açmamasını gerekçe göstererek, tahliyelerine karar verdi.

Oy birliğiyle alınan kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

25 Ekim 2024'te Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Beyoğlu ve Kılıç hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına, eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl'ın ise eyleminin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı avukatları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık ve mağdur avukatları kararın istinaf edilmesi için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine başvuruda bulunmuştu.

Daire, "rüşvet" suçundan cezalandırılmalarını gerekçe göstererek sanıkların yeniden yargılanmaları için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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Kaynak: AA

Hüseyin Beyoğlu, Politika, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Bağlar, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Rüşvetten Tahliye Edildi - Son Dakika

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