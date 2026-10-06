Eski BND Başkanı Hanning'in İsrail bağlantıları casusluk gözaltısıyla gündeme geldi - Son Dakika
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Eski BND Başkanı Hanning'in İsrail bağlantıları casusluk gözaltısıyla gündeme geldi

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Eski BND Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı, İsrail ilişkileri yeniden gündemde. 2024'te Danimarka'da 2 çocuğun zorla Almanya'ya götürüldüğü iddia edilen olayda Mossad eski Direktörü Danny Yatom ve Şin-Bet eski Başkanı Yaakov Peri'nin adı geçiyor.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in İsrail ile ilişkileri yeniden gündeme geldi.

Hakkında çıkarılan tutuklama emri kapsamında gözaltına alınan Hanning, vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlanıyor.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı bir İsrailli güvenlik şirketinin çalışanlarının Danimarka'da babalarıyla birlikte yaşayan 2 çocuğu 2024'te yılbaşı gecesi bir arabaya zorla bindirerek Almanya'ya anneleri Christina Block'a götürdüğü iddia edilen olaya ilişkin çocukların babası Stefan Hansel'in, Eylül 2025'teki ifadesi tekrar gündeme geldi.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, Hanning'in İsrailli eski istihbarat yetkilileriyle yakın ilişkilerine dikkat çekildi.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin 2025'teki haberine göre, iş insanı Christina Block'un eski eşi Hansel, verdiği ifadede, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Direktörü Danny Yatom'un da "çocukların kaçırılmasında" rol oynadığını belirtmişti.

Hansel, çocuklarının zorla arabaya bindirilerek götürüldüğü olay için Hanning'in Yatom'a başvurduğunu ifade etmişti.

Yatom ise o dönem, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Hanning'i tanıdığını doğrulamış ancak davayla bağlantısı olduğu iddiasını reddetmişti.

Soruşturma iddianamesinde, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in eski Başkanı Yaakov Peri'nin de bu davayla bağlantısı olduğu ifade edilmişti.

Hanning'in, o dönem bir İsrailli özel istihbarat ve güvenlik şirketinin Başkanı Peri ile temasa geçerek "çocukların kaçırılması için İsrailli ekip kurulmasını" talep ettiği iddia edilmişti.

Peri'nin şirketi davayla ilgili iddiaları reddetmişti.

Süreç nasıl gelişti

Hamburg Savcılığının Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hanning'in evinde gerçekleştirilen aramada, bazı belge ve bulgular ele geçirildiği ifade edildi.

Bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın bu yılın başında casusluk ve vatana ihanet suçlarının soruşturulmasından sorumlu Federal Başsavcılığa devredildiği kaydedildi.

Bild gazetesinin haberinde, Hanning'in, güvenlik alanında dünya çapında danışmanlık yaptığı ve İsrail ile de iyi ilişkilerinin olduğu belirtildi. Haberde, Hanning'in mali sıkıntılar içinde olduğunun bilindiği aktarıldı.

Hamburg'da süren davada, Hanning, Block ailesinin 2 çocuğunun kaçırılması girişimine karışmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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