Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Hayatını Kaybetti

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CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Sinop Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Bayrampaşa'da kılınan namazın ardından memleketi Tekirdağ Saray'a uğurlandı. Törene birçok CHP'li yönetici katıldı.

06.10.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Tedavi gördüğü Sinop Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, bir süre ilçe başkanlığı yaptığı Bayrampaşa'da kılınan cenaze namazından sonra memleketi Tekirdağ Saray'a uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda CHP'li yönetici, belediye başkanı, Ataş'ın yakınları katıldı.

10 yıllık öğretmenlik görevinden sonra uzun yıllar CHP'de değişik kademelerde görev yapan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş (72) Sinop Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mustafa Ataş için bir süre ilçe başkanlığı yaptığı Bayrampaşa'de Merkez Camiinde (Hoca Hayri Efendi Merkez Cami) öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Ataş'ın yakınlarının yanı sıra, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda CHP'li yönetici, belediye başkanı ve sevenleri katıldı.

Mustafa Ataş, Bayrampaşa'daki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesine uğurlandı.

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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