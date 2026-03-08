Eski Deniz Piyade Çavuşu McGuiness'ten Protesto

NEW İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuiness, ABD'deki liderlerin İsrail ile işbirliği içinde ülkeyi sebepsiz savaşlara sürüklediğini belirterek, halkın buna karşı durması gerektiğini söyledi.

McGuiness, Washington D.C.'de H. Carl Moultrie Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışı kendisine destek veren gruba seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Bu ülkeyi, yabancı ve yerli düşmanlardan korumak için yemin ettim ve şu anda yerli düşmanlarla karşı karşıyayız." diyen McGuiness, ABD'deki liderlerin İsrail ile işbirliği içinde ABD'yi sebepsiz savaşlara sürüklediğini belirtti.

McGuiness, "Bu doğru değil, buna karşı durmalıyız. Amerikan vatandaşları hükümetimizin tercihlerine hayır demeli ve biz savaş istemiyoruz." dedi.

Bu nedenle seslerini yükselttiklerini ifade eden McGuiness, Filistin'i de özgürleştirmek istediklerini dile getirdi ve "Filistin bizim gücümüz. Filistinliler bundan çok daha kötü acılar çekiyor, bu da bize sonsuz güç veriyor." ifadelerini kullandı.

McGuiness'in konuşması sırasında sol kolunun alçıda olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Piyade Çavuşu McGuiness, 4 Mart'ta Kongre binasındaki bir toplantı sırasında "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etmişti.

İki Kongre polisi tarafından zorla dışarıya çıkarılmaya çalışılan McGuiness'in kolunun kapıya sıkıştığı görülmüş, daha sonra kırıldığı açıklanmıştı.