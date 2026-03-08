Eski Deniz Piyade Çavuşu McGuiness'ten Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Deniz Piyade Çavuşu McGuiness'ten Protesto

08.03.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brian McGuiness, ABD'nin İran'a saldırılarını protesto etti ve halkın savaşa karşı durması gerektiğini vurguladı.

NEW İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuiness, ABD'deki liderlerin İsrail ile işbirliği içinde ülkeyi sebepsiz savaşlara sürüklediğini belirterek, halkın buna karşı durması gerektiğini söyledi.

McGuiness, Washington D.C.'de H. Carl Moultrie Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışı kendisine destek veren gruba seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Bu ülkeyi, yabancı ve yerli düşmanlardan korumak için yemin ettim ve şu anda yerli düşmanlarla karşı karşıyayız." diyen McGuiness, ABD'deki liderlerin İsrail ile işbirliği içinde ABD'yi sebepsiz savaşlara sürüklediğini belirtti.

McGuiness, "Bu doğru değil, buna karşı durmalıyız. Amerikan vatandaşları hükümetimizin tercihlerine hayır demeli ve biz savaş istemiyoruz." dedi.

Bu nedenle seslerini yükselttiklerini ifade eden McGuiness, Filistin'i de özgürleştirmek istediklerini dile getirdi ve "Filistin bizim gücümüz. Filistinliler bundan çok daha kötü acılar çekiyor, bu da bize sonsuz güç veriyor." ifadelerini kullandı.

McGuiness'in konuşması sırasında sol kolunun alçıda olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Piyade Çavuşu McGuiness, 4 Mart'ta Kongre binasındaki bir toplantı sırasında "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etmişti.

İki Kongre polisi tarafından zorla dışarıya çıkarılmaya çalışılan McGuiness'in kolunun kapıya sıkıştığı görülmüş, daha sonra kırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Piyade, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Deniz Piyade Çavuşu McGuiness'ten Protesto - Son Dakika

Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol! Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:27:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Deniz Piyade Çavuşu McGuiness'ten Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.