Eski Eşi Tarafından Vurulan Servet Nur Şahin Toprağa Verildi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Nevşehir'de sokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Servet Nur Şahin'in (26) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Şahin'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.