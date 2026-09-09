Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı, kesin ölüm sebebi için 11 Eylül'de açılacak - Son Dakika
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Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı, kesin ölüm sebebi için 11 Eylül'de açılacak

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu\'nun mezarı, kesin ölüm sebebi için 11 Eylül\'de açılacak
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Adalet Bakanlığı, 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi olup olmadığının belirlenmesi için 11 Eylül 2026'da feth-i kabir yapılacağını açıkladı. Mezardan alınacak örnekler ve belgeler, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanacak mütalaa ile değerlendirilecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işlemin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirileceği bildirildi.

Feth-i kabir işleminin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı, kesin ölüm sebebi için 11 Eylül'de açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarı, kesin ölüm sebebi için 11 Eylül'de açılacak - Son Dakika
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