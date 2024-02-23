Eski polis Alper Demirsoy\'a 9 yıla kadar hapis istendi

GAYE ŞEYMA CAN
Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski polis Alper Demirsoy'un 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi.
İki yıl önce Beyoğlu'nda 'dur' uyarısına uymayıp kaçan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanan eski polis Alper Demirsoy'un yargılandığı duruşmaya İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Müşteki ailenin avukatlarından Adnan Harman olayda olası kast koşullarının gerçekleştiğini söyleyerek, mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay yeri tenha da olsa, polis memurunun ateş etmesi durumunda başkalarını yaralayabileceğini ön görmesi gerektiğini belirterek, memurun kaçan şahısları vurması için olağan hayat akışına göre bir sebep bulunmadığını aktardı. Sanığın deneyimli bir polis memuru olduğunu belirten savcı, 3-4 metre mesafeden 2-3 el ateş etmesi durumunda, kaçan şüphelileri vurmak istemesi halinde vurabilecek konumda olduğunu, bundan dolayı da kastının bu şahısları vurmak değil durdurmak olduğunu, ancak neticenin ön görülebilir olduğunun anlaşıldığını açıklayarak, sanık hakkında, 'taksirle öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.
SANIK: "AMACIM BİRÇOK SUÇTAN ARANMASI OLAN KİŞİLERİN YAKALANMASIYDI"
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan sanık polis, doğrudan atış yapmadığının, mermi çekirdeğinin aldığı durum, kamera kaydı ve motosikletin tekerinin patlaması ile sabit olduğunu söyleyerek, tek amacının; birçok suçtan araması olan kişilerin yakalanması olduğunu ifade etti.
Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 9 Mayıs'a ertelendi.
Son Dakika › Güncel › Eski polis Alper Demirsoy'a 9 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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