Eskil'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Eskil'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

11.06.2026 15:40
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Eskil Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Yoğun ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Eskil Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

Eskil Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Kaymakam Taha Soydaş, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri stantları gezerek kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergide sepet örücülüğü, rattan tasarımı ve keçe iğneleme kurslarında hazırlanan dekoratif ürünler yoğun ilgi gördü. Kursiyerler tarafından hazırlanan sepetler, sehpalar, avizeler, abajurlar, tablolar ve çeşitli süs eşyaları ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Uz, AA muhabirine, merkez bünyesindeki kursların yanı sıra 16 köyde açılan kurslarda hazırlanan ürünlerin de vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi.

Kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek verdiğini belirten Uz, "Sergimiz yoğun katılımla gerçekleşti. Özellikle sepet örücülüğü, rattan ve keçe iğneleme kurslarımızda çok başarılı çalışmalar ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz sabır ve özveriyle hazırladıkları ürünleri bugün sergileme fırsatı buldu." dedi.

Usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen ise kursların yalnızca meslek ve hobi edinmeye değil, sosyal hayata da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Yaklaşık 30 kursiyerle bir yıl boyunca çalıştıklarını anlatan Çeçen, "Rattan kullanarak sepetler, sehpalar, avizeler ve çeşitli dekoratif ürünler ürettik. Keçe iğneleme çalışmalarında ise yüzde 100 kuzu yünü kullanarak tablolar ve farklı objeler hazırladık. Ürünlerimiz ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Kurslarımız kadınların sosyalleşmesine, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve aile ekonomilerine katkı sağlamasına da imkan sundu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskil'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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