Ünlüce Seyitgazi'de Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret programında vatandaşlarla, yerel yöneticilerle ve partililerle bir araya gelerek ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. CHP Kadın Kolları ve kadın meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyaretler, dayanışma ve ortak akıl vurgusuyla dikkati çekti.

Ünlüce'ye Seyitgazi temasları boyunca, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Kahya, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Kadın Kolları Eskişehir Başkanı Sibel Yeşildal, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ile Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin kadın meclis üyeleri eşlik etti.

Programın ilk durağı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe oldu. Ünlüce, Tepe'yi makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Ünlüce, "2019'dan bu yana Uğur Başkanımız Seyitgazi'de çok başarılı işlere imza atıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İlçemizin mevcut durumu, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Seyitgazi'nin gelişimi için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Seyitgazi için üretmeye, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uğur Tepe de "İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden, katılımcı ve ortak aklı esas alan bu buluşmalarda; Seyitgazi'miz için hayata geçireceğimiz projeleri, hizmet odaklı ve sürdürülebilir bir anlayışla istişare etme imkanı bulduk. İlçemize değer katan bu anlamlı ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, Milletvekilimiz Jale Nur Süllü'ye, Meclis Üyelerimize ve bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu güçle ve aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

Ziyaretler kapsamında Seyitgazi Kaymakamı Abdülkadir Zengin'i de ziyaret eden Ünlüce, ardından CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Selma Sara ve partililerle bir araya geldi. İYİ Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yücel Yıldırım ve Türkiye Muhtarlar Derneği Seyitgazi Şubesine bağlı muhtarlarla yapılan görüşmelerde ilçenin öncelikleri ele alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şantiye, ESKİ ve itfaiye birimlerinde yürütülen çalışmalar da yerinde incelendi.

Programın devamında Seyitgazi pazarını ziyaret eden Ünlüce, pazar esnafı ve ilçe sakinleriyle sohbet ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Seyitgazi programının ardından Kırka'ya geçen Ünlüce, burada da yoğun ilgiyle karşılandı. CHP Kırka İlçe Binası'nı ve Kırka esnafını ziyaret eden Ünlüce, 1994 yılında şehit olan Halil Kara'nın ailesini de ziyaret ederek, şehidimizin aziz hatırasını andı.

Ziyaretlerin son durağı ise Kırka Aydın Ünlüce Parkı oldu. Kırkalı vatandaşlarla bir araya gelen Ünlüce'ye, Kırka Es-Es taraftar grubu tarafından merhum eşi Aydın Ünlüce'nin fotoğrafının yer aldığı özel bir tişört hediye edildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ünlüce, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Hemşehrilerimizle sohbet ettik, dayanışmamızı ve ortak sözümüzü güçlendirdik. Kıymetli eşim Aydın Ünlüce'nin fotoğrafının yer aldığı bu anlamlı hediye beni derinden duygulandırdı. Seyitgazi'den Kırka'ya uzanan bu günde bir kez daha gördük ki bu şehrin en büyük gücü, birbirine sahip çıkan insanlarıdır. Bu güçle ve aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."