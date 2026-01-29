Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025'in İlk 9 Ayında 491 Milyon Lira Bütçe Fazlası Verdi - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025'in İlk 9 Ayında 491 Milyon Lira Bütçe Fazlası Verdi

29.01.2026 11:02  Güncelleme: 12:12
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 491 milyon lira bütçe fazlası verdi. Başkan Ayşe Ünlüce, mali disiplin ve dengeli kalkınma modelinin başarısına dikkat çekti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının Ocak– Eylül döneminde 491 milyon 153 bin 972 lira bütçe fazlası verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, söz konusu mali tabloyu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ocak–Eylül 2025 verilerine dayanan bütçe tablosuna göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu dönemde bütçe geliri 7 milyar 89 milyon 776 bin 913 lira, bütçe gideri ise 6 milyar 598 milyon 622 bin 940 lira olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda belediye, 491 milyon 153 bin 972 lira bütçe fazlası verdi. Bütçe fazlasının, giderlere oranla yüzde 7,45 olduğu belirtildi.

"Bu başarı hepimizin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce paylaşımında, 2025 yılında uygulanan dengeli kalkınma modeli ve mali disiplin sayesinde Eskişehir'in her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eksiği yok, fazlası var. 2025 yılında dengeli kalkınma modelimizle Eskişehir'imizi her alanda geliştirmeye devam ettik. Diğer yandan uyguladığımız mali disiplinle 2025 yılı Ocak-Eylül ayları arasında bütçemizin yüzde 7,45'ini artırdık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Ocak-Eylül 2025 verilerine dayanan bu tablo, kaynaklarını doğru yöneten, planlı hareket eden ve Eskişehir için üreten bir belediyeciliğin göstergesidir. Halkımızın her kuruşunu kentimizin geleceği için kullanmaya devam edeceğiz. Bu başarı hepimizin."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
